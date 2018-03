Anklage: Professorer og fond blev bedraget for millioner

Landets klogeste hoveder og en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde er blevet udsat for groft bedrageri, mener anklagemyndigheden.

For nylig har Københavns Byret taget fat på opgaven med at afgøre, om der er beviser for, at Det Kongelige Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet var offer for systematisk svindel, som stod på gennem en årrække.