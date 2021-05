Anklage: Pige blev voldtaget to gange på kostskole

For i to tilfælde skulle den tiltalte ifølge sagens anklageskrift have voldtaget kvinden. Voldtægterne skal være sket på en kostskole i en sydsjællandsk kommune tilbage i 2016, da kvinden var 14 år.

Den 22-årige mand nægter sig skyldig i de alvorlige anklager, som han i næste uge skal forsvare sig imod ved Retten i Nykøbing Falster.

Det har ikke været muligt at få uddybet hans stillingtagen til anklagepunkterne fra hans advokat, som fredag er optaget af et retsmøde i en anden sag.

Ifølge anklageskriftet voldtog den dengang 17-årige dreng to gange sagens offer. Voldtægterne skete på kostskolen.

I forbindelse med den første voldtægt skulle drengen have lovet pigen, at han ville slette et nøgenbillede af hende, mod at hun gav ham et blowjob. Det ville hun ikke, og i stedet blev hun tvunget af den tre år ældre dreng, lyder det i anklageskriftet.

Pigen var på det tidspunkt 14 år gammel og dermed under den seksuelle lavalder, hvilket normalt anses som en skærpende omstændighed.

Noget tid efter den episode skrev drengen ifølge anklageskriftet til pigen, at hun skulle komme ind på hans værelse og give ham et blowjob. Det ville hun ikke, men igen blev hun tvunget fysisk af drengen, lyder det i anklageskriftet.

På et senere tidspunkt forsøgte drengen, som på det tidspunkt var fyldt 18 år, ifølge anklageskriftet igen at tvinge pigen til at tilfredsstille ham seksuelt.

Pigen strittede imod, og ifølge anklageskriftet blev overgrebet forstyrret af, at "en anden person muligt kom til stede".

Ud over voldtægterne skal den i dag 22-årige mand altså have tvunget pigen til at sende ham billeder, der efter anklagemyndighedens opfattelse er at regne som blufærdighedskrænkende. Det skulle være foregået helt frem til januar 2021.

Sagen bliver behandlet 12. maj ved Retten i Nykøbing Falster.