En 54-årig mand står ved Retten i Kolding tiltalt for forsøg på voldtægt. Ifølge anklagen forsøgte han at misbruge to piger på fire måneder og fire år og skulle møde pigernes mor i Billund Lufthavn. Men det var politiet, der dukkede op. Han nægter sig skyldig. (Arkivfoto)

Anklage: Mand søgte sex med småpiger - fældet af britisk agent

En 54-årig mand købte ifølge tiltale weekendseng, chokolade og bamse til to små piger, som han ville misbruge.

Den 26. august sidste år stod en 54-årig mand klar i Billund Lufthavn for at mødes med en kvinde, hvis to døtre på fire måneder og fire år han ifølge politi og anklagemyndighed ville misbruge seksuelt.

Manden havde været i kontakt med pigernes mor på internettet og aftalt at hente hende i lufthavnen.

Men kvinden var i virkeligheden britisk politiagent. Så i stedet for at møde moren til to små piger blev manden mødt af politiet og anholdt.

Torsdag sidder han på anklagebænken i Retten i Kolding.

Ifølge tiltalen forsøgte den 54-årige fra 3. juni sidste år og frem til sin anholdelse at opnå samleje og andet seksuelt forhold til de to små piger.

Han er derfor tiltalt for forsøg på voldtægt af pigerne. Desuden er han tiltalt for besiddelse og udbredelse af børneporno.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er sagen speciel, da den blandt andet bygger på en aktion, som engelsk politi har gennemført. Aktionen var rettet mod aktiviteter på nettet, der handler om overgreb på børn.

Vejle Amts Folkeblad har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Her fremgår det, at manden på internettet kom i kontakt med kvinden, som han troede var mor til de to små piger.

Ifølge anklageskriftet beskrev den 54-årige i detaljer, hvordan han ville dyrke sex med den fireårige og træne den yngste til det samme, skriver Vejle Amts Folkeblad.

I forventning om, at planerne skulle blive til virkelighed, havde han anskaffet sig en weekendseng til børnene. Han havde også købt en bamse og chokolade til dem, fremgår det ifølge Vejle Amts Folkeblad af anklageskriftet.

Planerne fik en brat ende den 26. august, da han blev anholdt i Billund Lufthavn. Dagen efter blev han varetægtsfængslet.

Den 54-åriges forsvarer, advokat Mads Kjær Jensen, oplyser til Ritzau, at manden nægter sig skyldig i tiltalen.

Retten har afsat to dage til sagen. Dommen ventes at falde tirsdag i næste uge.