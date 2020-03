Anklage: Mand slog og voldtog to kvinder gentagne gange

Torsdag indleder Retten i Viborg en nævningesag mod en 31-årig mand, som er tiltalt i 21 forhold, hvor de fleste drejer sig om trusler, voldtægter og vold mod to kvinder.

Den 31-årige risikerer en forvaringsdom. Det er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - skal afsoningsstedet beslutte, om forvaringen skal fortsætte.

I denne sag er forbrydelserne er foregået mellem 2016 til 2018 - primært i Silkeborg - fremgår det af anklageskriftet.

En af gangene har manden angiveligt givet offeret nogle beroligende og sløvende piller, hvorefter han kørte hende ud til et hus, som ligger omkring Silkeborg.

Her skal han have truet med, at hun ikke ville komme hjem, før hun udførte oralsex på ham. Derefter har han ifølge anklagen tvunget kvinden til samleje.

Dette var på trods af, at hun græd, flere gange bad ham stoppe og forsøgte på at gøre modstand.

De fleste af anklagerne, nærmere bestemt 16 af dem, drejer sig dog om en anden kvinde, som den anklagede gentagne gange skal have truet, udøvet vold imod og tvunget til samleje.

Flere af episoderne er endt med, at kvinden har haft åndedrætsbesvær eller forværret hørelse.

I 2017 kørte den 31-årige mand sammen med kvinden med cirka 200 kilometer i timen på Silkeborg Motorvejen.

Under kørslen spændte han hendes sikkerhedssele op, åbnede passagerdøren og truede med at skubbe hende ud af bilen, fremgår det af anklageskriftet.

En anden gang i juli 2017 slog han ifølge tiltalen kvinden flere gange i hovedet og på benene med knyttet hånd.

Herefter tvang han hende til at udføre oralsex på ham. Han lagde sig også oven på hende og tvang hende til samleje, lyder anklagen. Hvis hun forlod stedet, ville han fortsætte med at udøve vold mod hende, lød truslen.

Torsdag begynder sagen i retten, og det sidste retsmøde er 23. marts.