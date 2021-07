Ankestyrelsen skal vurdere om spærretid på Bornholm er lovlig

Ankestyrelsen skal se nærmere på, om Bornholms Regionskommune overholder reglerne, når den i tre måneder op til kommunalvalget skruer ned for åbenheden og for eksempel begrænser mediers adgang til kommunale institutioner.

Det skriver indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i et folketingssvar til Venstres Anni Matthiesen.

Det er kommunens direktion, der har besluttet at indføre såkaldt spærretid.

Det betyder blandt andet, at det kun er kommunaldirektøren, som udtaler sig på kommunens vegne. Og at medierne ikke har adgang til kommunale bygninger og institutioner i perioden fra 16. august til kommunalvalget 16. november.

Beslutningen er blevet kritiseret fra flere sider. Blandt andet for at det sender et uheldigt signal om lukkethed i forhold til medierne.

Ifølge ministeren skal Ankestyrelsen kigge på sagen fra Bornholm for at vurdere, om der er "tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag".

Det er Ankestyrelsen, som holder øje med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Da der potentielt kan komme en sag ud af det, ønsker Kaare Dybvad ikke at kommentere den.

- Jeg har i stedet bedt mit ministerium om at oversende dette svar til Ankestyrelsen, så Ankestyrelsen kan få lejlighed til at vurdere, om der er anledning til at tage sagen op til behandling, skriver ministeren i sit svar.

Ankestyrelsen traf i november 2018 en afgørelse for Kalundborg Kommune, der også havde indført spærretid inden et kommunalvalg.

Dengang vurderede styrelsen, at kommunens retningslinjer var i strid med kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til at øve indflydelse på kommunens anliggende.

I forbindelse med den aktuelle sag oplyste Ankestyrelsen 5. juli til Ritzau, at sagen fra Kalundborg ikke kan sammenlignes med den på Bornholm.

Styrelsen lægger blandt andet vægt på, at man på Bornholm ikke har nægtet kommunalbestyrelsens medlemmer adgang til kommunens institutioner, som det var tilfældet i Kalundborg.

Som følge af kritikken har Bornholms borgmester, Thomas Thors (S), meddelt, at der er fremlagt et udkast med justeringer til retningslinjerne.

Her vil der ifølge borgmesteren stadig være begrænsninger for medier, mens medlemmer af kommunalbestyrelsen skal kunne besøge kommunale institutioner som en del af deres tilsynsopgaver. Det udtalte han på et pressemøde fredag.

Udkastet skal behandles på et møde i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen til august.