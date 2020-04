Anholdt ville muligvis skyde mod civile og politiet

Den mand, der torsdag er blevet anholdt og sigtet for at have planlagt et angreb et sted i Danmark, ville muligvis skyde mod civile og politiet.

- Vi har den viden, at han er islamistisk inspireret, og at han ville begå et terrorangreb, eventuelt skyde mod folk og skyde mod politiet, siger ministeren.

På et pressemøde torsdag eftermiddag oplyste Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET), at manden blev anholdt under en koordineret aktion klokken 13.51.

Anholdelsen af manden er ifølge operativ chef i PET Flemming Drejer sket efter en "intensiv efterretningsoperation".

Den anholdte har formodentlig forsøgt at skaffe sig våben for at begå et eller flere angreb, lød det.

Politiet ville torsdag dog ikke sige, hvor nært forestående et muligt angreb var, eller hvor det skulle ske.

Det var heller ikke muligt at få svar på, hvor den anholdte har forsøgt at få våben fra, eller at få yderligere oplysninger om ham.

Men ifølge politiets mistanke skulle der være tale om en såkaldt "enlig ulv", der på egen hånd har planlagt et eller flere angreb.

Dermed er der heller ikke tale om, at anholdelsen har relation til de sager, som førte til en storstilet aktion i december, hvor 20 mænd og kvinder blev anholdt flere steder i landet, lød det på pressemødet.

Om denne nye sag siger Nick Hækkerup til TV2 News:

- Jeg synes, der er grund til at tage det her uhyre alvorligt hver eneste gang.

Manden vil fredag blive fremstillet i et grundlovsforhør, der formentlig vil blive holdt for lukkede døre.