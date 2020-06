Anholdt tilstår alt i hvidvasksag om 353 millioner

Godt 30 timer efter anholdelsen i en større politiaktion har den 47-årige mand erklæret sig skyldig i et retsmøde, som blev holdt bag lukkede døre.

Han var ansvarlig for, at de mange millioner kroner, som stammede fra lovovertrædelser, blev ekspederet til selskaber i udlandet.

I straffen på fem år indgår der nogen rabat, oplyser dommer Grethe Jørgensen.

- Jeg har lagt vægt på det ganske betydelige beløb og på, at du har haft en rolle som en væsentlig budbringer, siger hun.

I en periode blev den 47-årige Christian Bahl aflønnet procentvist for sin hjælp med at bringe de sorte penge videre.

Flere af de tilstedeværende i retslokalet siger, at der er tale om retshistorie. Ingen kan mindes en tilsvarende stor økonomisk sag blive afgjort så hurtigt.

- Det er aldrig før sket i Søiks (Bagmandspolitiets officielle navn, red.) historie, at vi får så hurtig en afgørelse, siger specialanklager Alexander Dzogov.

En af Bagmandspolitiets anklagere, Nathalie Elias, havde bedt om en straf på omkring seks år. Derimod mente den 47-åriges forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, at resultatet burde være tre år og seks måneder.

Ved afgørelsen har byretten også konfiskeret den fortjeneste, som han fik for sin hjælpsomhed overfor et netværk, som skal have begået omfattende skatte- og momssvig.

Lønnen var 1,4 millioner kroner, og dette beløb konfiskeres til statskassen.

Pengene blev afleveret diskret. Cykelbude smed poser med penge ind ad vinduet hos ham, oplyses det i den åbne del af retsmødet.

For at få en hurtig afgørelse har Bagmandspolitiet frafaldet en sigtelse om medvirken til skatte- og momssvig.

Ved politiaktionen blev i alt seks personer anholdt. Udover Christian Bahl måtte en anden mand overnatte i cellen, nemlig hans bekendte, 62-årige Peter Henrik Bendixen.

Han tilstår hvidvask af 78 millioner kroner og straffes med fængsel i to år og seks måneder. Han var direktør i firmaet RR Staffers Aps, som idømmes en bøde på 39 millioner.

Bendixen var aktiv i tre måneder og tjente i alt 45.000 kroner. Han var mere end en simpel stråmand, fremgår det. For eksempel var han med på en rejse til Polen for at oprette et selskab.

De to mænd omfavner hinanden og giver hinanden kraftige skulderklap i retslokalet. Begge sendes tilbage til cellerne for at tage fat på afsoningen.

- Det her skal overstås, siger hans forsvarer, advokat Anders Boelskifte, der ikke protesterer mod fængslingen.

Med torsdagens lyndomme er sagen dog ikke slut. Bagmandspolitiet fortsætter efterforskningen mod flere personer for omfattende moms- og skattesvig.