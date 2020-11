Anhænger på lastbil skubbede modkørende bil af landevej

En personbil og en lastbil har været involveret i en alvorlig færdselsulykke nær Sæby i Vendsyssel fredag morgen.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete, da en lastbil med anhænger begyndte at slingre og ramte en modkørende varebil på Hjørringvej cirka to kilometer vest for Thorshøj.

Varebilen blev skubbet af vejen, og føreren af bilen blev kvæstet, fortæller vagtchef Jesper Sørensen. Bilisten er bragt til sygehuset i Aalborg.

- Varebilen kører tilsyneladende med normal hastighed fra Sæby mod Østervrå. I modsat retning kommer et sættevognstog med anhænger.

- Lastbilens anhænger kommer i slinger og rammer varebilen, som så bliver skubbet af vejen, fortæller vagtchefen.

Det er uvist, hvor alvorligt kvæstet føreren af varebilen er.

- Han var ved bevidsthed på ulykkesstedet, men blev kørt med ambulance til sygehuset med politieskorte, siger Jesper Sørensen.

Foreløbig er der intet, der tyder på, at hverken varebilen eller lastbilen har overtrådt fartgrænsen på landevejen.

- Et vidne bag varebilen har fortalt os detaljeret, hvad der skete ved ulykken. På den måde har vi hurtigt kunnet danne os et overblik, siger vagtchefen.

Hjørringvej ved Thorshøj har været spærret i begge retninger på grund af sammenstødet, men er åbnet for trafik igen.

Thorshøj ligger cirka 15 kilometer vest for Sæby.

Ulykken skete kort før klokken 07.

De pårørende til den kvæstede mand er blevet underrettet.