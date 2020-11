Angreb i Wien fik politiet til at fjerne biler i København

Konkret har politiet særligt sat ind to steder siden mandag aften.

Efter mandagens angreb i Østrigs hovedstad, Wien, har politiet skruet op for bevogtningen i København.

Polititape markerer, at du skal finde en vej udenom, og betjente med maskinpistoler står vagt.

I Krystalgade, hvor der også normalt er lukket for biltrafik og bevogtning på grund af synagogen, er der ekstra bevogtning. Desuden har politiet lukket Ole Suhrs Gade og bevogter gaden ved Chabad Huset.

Det fortæller vicepolitiinspektør i Københavns Politi Rasmus Agerskov Schultz.

- Man vil se, at der står nogle mere tungt bevæbnede med maskinpistoler i stedet for dem, der plejer at stå, siger han.

Der blev mandag skudt seks forskellige steder i Wien. Det skete blandt andet ved Seitenstettengasse, hvor der ligger en synagoge.

Og netop derfor har politiet valgt at styrke indsatsen ved de jødiske interesser i København.

- Det er en naturlig følge, siger Rasmus Agerskov Schultz.

Han fortæller også, at politiet generelt er opmærksomme efter angrebet.

- Det er klart, at sådan en hændelse giver anledning til, at vi skærper hele vejen rundt.

- Vi har ikke flere målrettede bevogtninger end de to steder her, men det er klart, at vi er opmærksomme i hele bybilledet, siger vicepolitiinspektøren, der ikke svarer på, om der er flere patruljevogne på gaden.

Han fortæller, at den skærpede indsats er midlertidig.

Mens Krystalgade i forvejen var lukket for biltrafik, betød lukningen af Ole Suhrs Gade, at politiet mandag aften fjernede parkerede biler fra gaden.

- Når vi laver sådan en sikkerhedsforanstaltning, fjerner vi også bilerne. Det er vigtigt at understrege, at der ikke har været noget mistænkeligt ved de biler, siger Rasmus Agerskov Schultz.

Også for Nordsjællands Politi har angrebet i Østrig fået konsekvenser.

Politikredsen oplyser, at den har skærpet opmærksomheden omkring nogle "udenlandske interesser", uden dog nærmere at oplyse hvilke. Politiet understreger, at der ikke er nogen konkret trussel mod interesserne.

Fem personer er afgået ved døden i Wien, herunder en mistænkt gerningsmand.