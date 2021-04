Andet vaccinestik udskydes så flere kan få det første stik

Perioden mellem det første og andet stik med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna bliver forlænget fra tre og op til seks uger.

Det betyder, at danskerne vil få en invitation til coronavaccination en uge tidligere end planlagt, skriver dr.dk.

Det sker ifølge Sundhedsstyrelsen, fordi doserne kan strækkes længere. Gevinsten er, at flere får det første vaccinestik hurtigere, og immuniteten i befolkningen øges.

- Det betyder, at vi generelt kan fremrykke tidspunktet for førstegangsvaccination med en uge, oplyser Sundhedsstyrelsen til DR.

Sundhedsstyrelsen kan ifølge DR ikke oplyse, hvad det helt konkret betyder for vaccinationskalenderen, som viser takten for udrulningen af vaccinerne.

Datoen, for hvornår alle danskere er færdigvaccineret, er i den seneste vaccinationskalender fra 14. april uændret og sat til 8. august.

Andre lande har også valgt at forlænge perioden mellem vaccinestikkene.

Det gælder eksempelvis Norge og Storbritannien.

Et studie har ifølge DR vist, at man allerede efter det første stik har opnået en god beskyttelse.

Fire uger efter første stik har man ifølge studiet nedsat risikoen for at blive alvorligt syg med hospitalsindlæggelse til følge med 85 procent.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, giver det god mening at forlænge perioden mellem første og andet stik.

- Briterne har tydeligvis kontrol over epidemien, blandt andet fordi de har prioriteret, at så mange skal have første stik ved at forlænge perioden mellem stikkene. Derfor er det godt, at vi nu også forlænger perioden, siger han til DR.

De seneste vaccinationstal viser, at 1.119.575 personer herhjemme har fået mindst ét vaccinestik. Det svarer til 19,2 procent af befolkningen.

536.334 - svarende til 9,2 procent - har fået begge stik og regnes for færdigvaccineret.