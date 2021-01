Andet vaccinestik mod corona kan vente op til seks uger

- Her kan vi se i dokumentationsgrundlaget, at der kan gå op til seks uger mellem hvert stik. Det skriver vi i vores opdaterede retningslinjer, siger han.

Han understreger, at man ikke bør vente mere end tre til fire uger, som det hidtil har været anbefalet, hvis man kan undgå det.

For nylig har Storbritannien meddelt, at man vil vente med at give anden dosis af vaccinen til 12 uger efter første dosis.

Men der ikke dokumentation for, at det så giver den samme beskyttelse, siger Søren Brostrøm.

- Hvis man venter længere end seks uger, så kan vi ikke se den videnskabelige dokumentation for, at man med sikkerhed bliver beskyttet. Derfor kan vi ikke anbefale det, siger han.

Af samme grund vil man heller ikke forsøge sig med at give forskellige vacciner til de samme mennesker, som Storbritannien ifølge Søren Brostrøm også har tænkt sig.

- Jeg kan også forstå, at man vil blande vaccinerne i Storbritannien, så andet stik kan være en anden vaccine end første stik. Det vil vi heller ikke gøre i Danmark, siger han.

Heller ikke hos Lægemiddelstyrelsen kan man se nogen dokumentation for, at det er lige så sikkert at vente med at give anden vaccine 12 uger efter den første vaccination.

- De fleste er undersøgt med tre ugers mellemrum mellem stikkene. Man kan trække den lidt længere inden for godkendelsesgrundlaget.

- Men bestemt ikke de 12 uger, som det har været nævnt i England. Det kan vi på ingen måde anbefale, siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Det er den voldsomme smitteudvikling i Storbritannien, som har fået de britiske myndigheder til at udskyde anden dosis af Pfizer-vaccinen til 12 uger efter første stik.

Dermed kan en større del af befolkningen hurtigere få første stik, som meget tyder på giver nogen beskyttelse allerede efter et par uger.

Den fulde effekt af vaccinen er først dokumenteret en uge efter andet stik.