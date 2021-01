Andet stik af vaccine kan blive udskudt

Storbritannien giver anden dose af coronavaccinen efter 12 uger i stedet for de anbefalede tre. Det sker for at vaccinere flere. Danmark afventer erfaringer.

Der skal gives to stik med coronavaccinen for at blive dækket helt ind. På indlægssedlen til vaccinen fra Pfizer og BioNTech lyder anbefalingen, at de to doser skal gives med omkring tre ugers mellemrum.

Men i Storbritannien er sundhedssystemet nu så hårdt ramt af epidemien, at det er besluttet at vente op mod 12 uger med at give andet stik.