Andet Pfizer-stik kan gives efter tre uger

Det er nu muligt at få det andet stik med Pfizer-vaccinen allerede tre uger efter første stik.

Selv om en stor del af befolkningen allerede er færdigvaccineret, så er der stadig mange - særligt unge - der endnu ikke er det.

Og netop de unge har fyldt i smittetallene i de seneste uger.

Det er især den mere smitsomme Delta-variant, der i øjeblikket spreder sig i Danmark.

Otte ud af ti smittede bliver smittet med varianten.

- Vi har stadig god kontrol med epidemien, men samtidig er det vigtigt at understrege, at covid-19-vaccinerne er et af vores vigtigste våben mod coronavirus på dette punkt i epidemien.

- Vaccinerne har vist, at de har en god effekt; også på de nye, mere smitsomme varianter. Så nu gælder det om at få flest muligt vaccineret, siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

De unge bør skynde sig at bestille tid til vaccination. I særdeleshed de unge, som arbejder i servicefag som eksempelvis tjenere eller kokke.

Det siger Lone Simonsen, professor og leder af pandemiforskningscentret på Roskilde Universitet, til Fagbladet 3F.

- Skynd jer at få vaccinerne, for selv om unge måske ikke bliver dødeligt syge, så er det altså stadig ærgerligt at skulle kæmpe med senfølger og sygdom.

- Billedet, vi ser lige nu, er, at epidemien ofte rammer unge mennesker i tyverne. De unge er en meget, meget udsat gruppe lige nu, siger hun.

Også Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, opfordrer til at blive vaccineret snarest muligt - uanset alder.

- Vaccinerne er meget effektive mod de nye varianter og er derfor en meget billigere og bedre løsning for samfundet for at få folk beskyttet i længere tid, siger han.

Ændringen i intervallet mellem første og andet Pfizer-stik hænger sammen med, at myndighedernes bookingsystem er blevet gjort mere smidigt, så det er muligt at fremrykke sin tid.

Man skal blot afbestille den eksisterende tid og bestille en ny på et tidligere tidspunkt på hjemmesiden vacciner.dk.

Alternativt kan man ringe til sin regionale hotline, som kan være behjælpelig med at bestille tid eller ændre på en eksisterende tidsbestilling.

For vaccination med Moderna-vaccinen gælder der stadig et interval på fire uger mellem første og andet stik.

Over 3,8 millioner danskere har fået mindst et stik med en coronavaccine.

Det svarer til 43,6 procent af befolkningen, viser tal fra Statens Serum Institut.