Anders Vistisen har fået skarp advarsel af hovedbestyrelse

Irettesættelsen sker, efter at Anders Vistisen har udtalt sig kritisk om partiets ledelse i et interview med avisen Danmark, som blev bragt søndag.

- Anders Vistisen har fået en meget skarp advarsel. Det er jeg ikke ked af at sige. En kraftig advarsel og i øvrigt en irettesættelse fra samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen. Anders var selv med til mødet, siger han.

Spørgsmål: Får det yderligere konsekvenser?

- Jeg kan ikke komme ind på noget omkring interne møder. Jeg synes, at jeg plejer at lukke munden op om alting, men det har jeg aldrig gjort om interne møder.

I interviewet med avisen Danmark sår Vistisen tvivl om, hvor hård formanden er på "den værdipolitiske dagsorden", og at andre har en "større troværdighed på udlændingespørgsmålet".

Han siger desuden, at partiet burde have udfordret Venstreregeringen og trukket tæppet under den, hvis ikke V ville lukke grænsen til Tyskland under flygtninge- og migrantstrømmen i 2015

Spørgsmål: Kan du uddybe, hvad du tænker om den kritik, der kommer fra Anders Vistisen?

- Nej, det vil jeg ikke. For hvis jeg gør det, så begår jeg jo den samme fejl ved at diskutere det i offentligheden. For mig er problemet ikke, hvad folk mener. For mig er problemet, at det kommer ud i offentligheden, siger Søren Espersen.

Spørgsmål: Men som det står lige nu, er Anders Vistisen så fortsat medlem af Dansk Folkeparti?

- Jeg vil overhovedet ikke ind på det. Jeg synes, at vi fik sagt det så klart i går, at de her ting foregår internt, og det vil jeg ikke dele med andre.

Spørgsmål: Hvornår kan I dele det med andre?

- Vi har haft hovedbestyrelsesmøder hver tredje måned i 25 år, og vi har ikke haft tradition for at sende noget ud efterfølgende nogen af os. Jeg ville gerne hjælpe dig, men jeg kan ikke.

Spørgsmål: Men på et tidspunkt må det komme ud til offentligheden, om han stadig er er medlem af partiet eller ej?

- Det er en lidt kedelig sætning, men jeg vil hverken be- eller afkræfte noget. Jeg vil ikke ind på det. Jeg vil ikke diskutere, hvem der er medlem hos os.