Anders Samuelsen: Jeg kan ikke se det er en børnehave

Hverken Løkkes udenrigsminister eller indenrigsminister vil torsdag formiddag love at stemme for finansloven.

I forbindelse med Liberal Alliances gruppemøde torsdag svarer Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, på spørgsmålet om, hvorvidt LA vil stemme for finansloven:

- Der er forhandlinger i gang. Det glæder jeg mig over. Jeg er enig med statsministeren i, at det er en vigtig prioritet for regeringen, at alle aftaler bliver landet inden jul. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige til det.

- De forhandlinger, der er i gang, skal køre videre, og de skal fortsætte i den gode gænge, de er inde i nu.

Spørgsmål: I skal til et statusmøde i dag. Hvad bliver din melding der?

- Jeg er ikke med til noget statusmøde i dag. Det er Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der er vores chefforhandler.

Spørgsmål: Men hvad bliver så Liberal Alliances melding?

- Meldingen er, at det går godt. Det skrider frem. Der ligger rigtig gode ting på bordet, og vi har en forståelse af, at det skal lande inden jul. Det er jeg også sikker på, at det gør, siger Anders Samuelsen.

Spørgsmål: Du siger, at det går godt. Dansk Folkeparti siger, at forhandlingerne er en farce og taler om "børnehave". Er det de samme forhandlinger, I er til?

- Jeg ved godt, at det bliver fremstillet, som om det er en farce og en børnehave. Men jeg kan ikke se, hvad der er farce eller børnehave i, at vi arbejder inde på Christiansborg.

- Vi forhandler med hinanden, og vi søger at nå nogle aftaler inden jul, så vi kan få et forsvarsforlig, en skatteaftale, en finanslovsaftale og en bedre udlændingepolitik på plads.

- Vi skal skabe velstand, og vi skal skabe tryghed. Det kommer vi til. Det er jeg sikker på, siger Anders Samuelsen.

Det hele kan dog falde på gulvet, hvis Liberal Alliance ikke stemmer for finansloven. Kan regeringen ikke samle flertal for sin finanslov, må den normalt gå af.

Derfor stiger presset på Liberal Alliance for at bekende kulør.

Lars Løkke Rasmussen har nu to gange inden for en uge sagt, at regeringen "selvfølgelig" stemmer for finansloven, men det har hidtil ikke ændret Liberal Alliances kurs.