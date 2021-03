Anders Fogh advarer om fejllæsning af papirer i Tibetsagen

Men man skal være varsom under nærlæsningen, så ordene ikke bliver fejl- eller overfortolket så mange år efter.

- Det skal man passe meget på med, lyder det formanende fra Anders Fogh Rasmussen, forhenværende statsminister, da han torsdag udspørges af Tibetkommissionen.

Under hans tid som regeringschef planlagde politiet at holde demonstranter på afstand af formanden for Folkekongressen, Wu Banggou, under et besøg ved Den Lille Havfrue i København i 2004.

Og i 2002 - også i Foghs tid som statsminister - blev demonstranter ligeledes holdt på afstand af premierminister Zhu Rongji, har kommissionen fået oplysninger om gennem blandt andet vidneudsagn.

Men Anders Fogh Rasmussen anede ikke noget om de særlige foranstaltninger, oplyser han.

- Ingen var i tvivl om, hvor jeg stod, hvis det på nogen måde var kommet op til mig om at begrænse retten til at ytre sig, siger Fogh Rasmussen.

Under afhøringen præsenteres han for en såkaldt samtalenotits. Det var en vejledning til ham forud for en samtale med premierminister Zhu Rongji.

Heri kan man læse følgende om kinesisk modvilje mod at se repræsentanter for bevægelsen Falun Gong:

"Fra dansk side har man i stedet søgt at tilrettelægge programmet, så mulighederne for at premierministeren konfronteres med Falun Gong begrænses."

Dette kan læses som en bevidst manøvre, som skulle hindre Falun Gong i at ytre sig overfor gæsten.

Og udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen, nævner, at embedsmænd i Udenrigsministeriet, der skrev notitsen, åbenbart fandt det relevant at nævne, at besøget var tilrettelagt, så demonstranter ikke var synlige.

- Det er jo dybest set en menneskerettighedskrænkelse, bemærker udspørgeren.

- Det er ikke sådan, jeg læser notitsen. Jeg ved ikke, hvad embedsmændene ovre i Udenrigsministeriet har tænkt. At de gør opmærksom på det, er vel bare udtryk for rettidig omhu, siger Anders Fogh Rasmussen om den kinesiske bekymring for at skulle se Falun Gong i København.

Han nævner, at emnet slet ikke kom op under samtalen. En række andre emner var i fokus.

Fogh Rasmussen spørges også, om han i sin tid som statsminister fik oplysninger om, at politiet skærmede kinesiske delegationer fra at se og høre demonstranter.

- Det kan jeg roligt svare nej til. Det har jeg ingen erindring om. Skulle jeg have fået det forelagt, ville jeg have protesteret imod det.

- Jeg tror ikke, der var et eneste menneske i centraladministrationen, som var i tvivl om min holdning. Jeg har altid stået for frihed og for menneskerettigheder, det vidste alle, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han er den tredje forhenværende statsminister, som Tibetkommissionen har udspurgt. Endnu mangler Lars Løkke Rasmussen at afgive forklaring.