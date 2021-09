Anders Breinholt stopper som vært på Natholdet efter 11 år

Når efterårets sæson af late night-showet "Natholdet" slutter til december, stopper værten Anders Breinholt.

Det skriver TV 2. Breinholt skriver det også på sin Facebook-profil.

- Når klokken "slår" den 24. december 2021, så er det også sidste gang, jeg har iklædt mig et stykke beklædning med Natholdets logo på, skriver han.

Anders Breinholt har stået i spidsen for "Natholdet" siden 2010, og det er blevet til over 900 afsnit.

- Siden jeg fik ideen til "Natholdet" - og udviklede det sammen med en lille håndfuld mennesker og over årene med hundredvis af mennesker - havde jeg aldrig drømt om eller turde håbe på, at jeg her over et årti senere kan se tilbage på den bedste tid i mit arbejdsliv, skriver Breinholt.

Han siger til TV 2, at han vil blive "fyldt med stolthed, hvis en anden talentfuld vært skulle have mod på at køre programmet videre".

Men hvem en mulig arvtager kan være, vil han ikke løfte sløret for.

- Som jeg siger i sæsonens første afsnit af Natholdet: "Stay tuned for more news", siger han til TV 2.

Ifølge Breinholt har han længe gået med beslutningen om sit exit.

- Tilbage i december måned sidste år gik jeg den tunge gang til programchefen og programdirektøren på TV 2 og oplyste dem, at 2021 vil blive det sidste år, jeg er vært på Natholdet, skriver han på Facebook.

Nogle måneder inden - i september 2020 - fejrede Breinholt tiårsjubilæum med "Natholdet".

I den forbindelse sagde han til Ritzau, at når tiden var inde, ønskede han selv at tage beslutningen om at stoppe.

- Jeg er ikke nået til, hvornår det gode tidspunkt er, lød det dengang.

- Men jeg har altid tænkt, at jeg skal hive stikket selv. Jeg ville hade mig selv, hvis TV 2 traf beslutningen, sagde Anders Breinholt.

Breinholt har dog tidligere overladt roret til andre værter.

I sæson 9 var han væk for at lave programmet "Breinholt & Venner". Her blev tjansen varetaget af skiftende komikere.

Beslutningen om at stoppe skyldes et ønske om at prøve noget nyt, siger den rutinerede tv-vært til TV 2.

- Efter den 24. december skal jeg lige have sovet rusen ud efter Natholdets julekalender.

- Men derefter venter der en laaang ferie for mig og min familie, inden jeg sætter mig ned og finder ud af, hvad der så skal ske, lyder det.

Efterårets sæson er den 23. sæson af "Natholdet". I programmet har Breinholt sammen med en kendt dansker som medvært set klip fra programmer og nyhedsudsendelser.