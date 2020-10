Anden dag med under 400 nye smittede - men flere er indlagt

Færre prøver for coronavirus kan den seneste tid have bidraget til færre fund af coronasmittede danskere.

For anden dag i træk er der registreret under 400 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut mandag i sin daglige opdatering.

Siden søndag er der opdaget 389 nye smittetilfælde. Det er 49 flere end i den forudgående opdatering, da der søndag blev meldt om 340 nye smittetilfælde.

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital, kan sundhedsvæsenet godt følge med epidemien i øjeblikket.

De daglige smittetal er dog stadig højere, end man kunne håbe, siger han. Han så dem gerne komme under 200 smittetilfælde per dag.

- Vi har før været klart under 200 tilfælde om dagen, så denne her pludselige stigning med enkelte dage over 600 gav anledning til bekymring.

- Det er faldende igen, men det går ikke så hurtigt ned, som vi kunne have drømt om, men det har stabiliseret sig, vurderer han.

Sammenlignet med for nogle uger siden ligger det daglige antal nye smittetilfælde generelt lavere i øjeblikket. Det kan skyldes, at antallet af test for coronavirus også er lavere end for nogle uger siden.

Siden søndag er der kommet svar på 36.354 prøver. Det er noget under de mere end 50.000 prøver, der dagligt kom svar på for nogle uger siden.

Samlet set er der siden slutningen af februar, da coronavirusset menes at være kommet til Danmark, svaret på lidt under 4,4 millioner prøver.

Lidt færre end 2,6 millioner borgere er blevet testet for virusset. Nogle af dem har fået foretaget flere test.

Mandag er antallet af indlagte coronapatienter opgjort til 107. Det er fem flere end i den seneste opdatering fra seruminstituttet.

Ud af de 107 indlagte patienter er 19 på en intensivafdeling, og 13 af dem har brug for hjælp fra en respirator.

- Det er en anderledes epidemi end i foråret. Det er en anden type danskere, der smittes nu, som i langt højere grad kan klare infektionen hjemme, lyder det fra Henrik Nielsen.

Der er registeret to dødsfald hos coronasmittede hen over det seneste døgn.

Siden midten af marts er der i alt registreret 671 dødsfald hos personer, som havde virusset i kroppen, da de døde.