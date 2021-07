Andelen af ufaglærte i ældreplejen er næsten fordoblet på fire år

- Vi er stærkt bekymrede, for det har stor betydning for det personale, der er faglærte. De skal løbe hurtigere, og de får flere opgaver.

- Men samtidig får det også konsekvenser for kvaliteten af ældreplejen, siger Torben Hollmann.

Ifølge Torben Hollmann er ældreplejen i dag et sted, hvor det er nødvendigt med kompetencer for at kunne varetage jobbet.

- Det siger sig selv, at hvis man ikke har en uddannelse, kan man være nok så flink og rar, men den ældrepleje, vi har i dag, kræver, at man også har nogle sundhedsfaglige kompetencer, siger han.

Stigningen svarer til, at der næsten er ansat 8000 flere ufaglærte fra 2017 til 2021.

Det er langt fra ens i alle kommuner. I 30 kommuner ligger niveauet over 25 procent, og i 10 kommuner ligger andelen omkring 10 procent eller under.

I Rudersdal Kommune er tallet oppe på 35 procent, mens det i Fredericia Kommune kun er 5 procent, der er ufaglærte.

Ifølge Torben Hollmann er det stigende antal ufaglærte et symptom på dårlige løn- og arbejdsforhold.

Samtidig mener han, at kommunerne ikke har været gode nok til at anerkende problemerne med at få de unge ind på social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

- Vi kan lave et quickfix, hvis kommunerne begynder at anerkende det her problem og giver nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold og mulighed for at bruge sine kompetencer.

- På den lange bane skal vi have gjort de unge interesseret i at tage den her uddannelse, siger han.