Andelen af smittede i coronatest er den laveste siden november

De positive prøver er fundet blandt 104.615 test. Det svarer til, at 1,76 procent af prøverne er positive.

Det er den laveste positivprocent siden 28. november. Her var 1,63 procent af testene positive.

Antallet af smittede viser en positiv udvikling, men situationen er stadig alvorlig, vurderer Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet.

- Vi har stadigvæk en meget alvorlig epidemi kørende. Der ser ud til at være tegn på i smittetallene, at restriktionerne hjælper, men der er meget langt igen, siger han.

Thorkild Sørensen vurderer, at det er svært at se i tallene, om der har været mere smitte på grund af jul og nytår.

- Testaktiviteten har været markant mindre hen over helligdagene, så det har været svært at sige, hvad effekten har været af at holde jul med familien og nytår med vennerne, siger Thorkild Sørensen.

Han holder i stedet øje med indlæggelserne, som det seneste døgn er faldet med 25 personer, som skal ses i lyset af, at der er registreret 37 dødsfald det seneste døgn.

Faldet betyder, at 861 personer nu er indlagt med covid-19.

Af dem er 134 indlagt på intensiv. 80 personer får hjælp til at trække vejret gennem respirator.

Når man ser på antallet af nyindlæggelser, er tallet faldet fra cirka 150 om dagen i den sidste uge af december til 130 igennem de første dage i januar.

- Der er stadig et problem, når vi ser på indlæggelser. De indlagte er efterslæbet for de smittede, vi har set for et par uger siden, så vi kan først om et par uger reelt se, hvor vi står, siger han.

Han mener, at de seneste restriktioner - herunder et forsamlingsloft på fem - var helt rigtigt, da den mere smitsomme britiske coronavariant risikerer at få epidemien ud af kontrol.

- Hvis ikke smitten bliver banket ned, vil den meget smitsomme variant føre til, at mange flere bliver smittet af hver enkelt, der bliver smittet.

- Så vil vi meget hurtigt få rigtig mange syge og stor risiko for, at hospitalerne ikke kan følge med, siger han.

Tallene for nye smittetilfælde fra SSI omfatter ikke lyntest, som private udbydere står for.

Der blev onsdag foretaget 17.850 lyntest hos de fire udbydere, der udfører lyntest på statens regning. Her var 297 var positive.

Danmark har indtil videre startet vaccination af 82.544 personer. Det svarer til 1,41 procent af befolkningen.