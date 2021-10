Andelen af positive coronatest er den højeste i ti uger

Den stigende positivprocent peger ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på en voksende epidemi. Det skriver han på Twitter.

Kontakttallet, der er en beregning af, hvordan smitten med covid-19 spreder sig, er godt nok stabilt. Men andre ting peger altså på en stigning.

Også Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, forventer en voksende epidemi. Han er ikke afvisende over for, at landet lige kan kigge ind i en ny smittebølge.

- Vi har set i kortene, at det vil ske på et eller andet tidspunkt her i løbet af efteråret og vinteren, da vi har fjernet alle restriktioner, og folk i overvejende grad på grund af årstiden er indendørs.

- Men det er forventeligt, og ikke noget der i særlig grad gør mig bekymret, siger Allan Randrup Thomsen.

Han påpeger, at det især er unge og fuldt vaccinerede, der bliver smittet med corona. Og fordi de grupper oftest vil have lettere ved at håndtere et forløb med coronasmitte, så vil det ikke lægge et stort pres på sundhedsvæsenet.

- Overordnet set vil jeg sige, at selv om vi kan få høje smittetal, så forventer jeg ikke at se indlæggelsestal, der er udfordrende i væsentlig grad for sundhedsvæsenet, siger Allan Randrup Thomsen, som af samme årsag ikke ser grund til at genindføre nationale coronarestriktioner.

Der er nu 120 indlagte med covid-19 på landets hospitaler. Det er en færre end et døgn tidligere og første gang i fem dage med et fald.

Af de indlagte er 15 indlagte på en af landets intensivafdelinger, og 8 af dem er tilkoblet en respirator. Mandag gjaldt det for 13 og 7 personer.

Der er sket 25 nye indlæggelser af smittede siden sidste opgørelse. Når det samlede antal indlagte ikke falder, skyldes det, at der også er sket udskrivelser.

Derudover er der sket to dødsfald blandt smittede. Det vides ikke, om de var indlagt på hospitalet, og det derfor har påvirket indlæggelsestallet.

I alt er 2690 smittede afgået ved døden under epidemien i Danmark.

Der er tirsdag ikke kommet nye tal for, hvor mange danskere der har fået en vaccine mod covid-19. Det skyldes tekniske problemer hos SSI.