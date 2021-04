Andel af nye coronatilfælde er det højeste i to uger

Det er den højeste positivprocent i to uger.

Med til historien hører dog, at det er vanskeligt at sammenligne positivprocenten med, hvad den var for uger tilbage.

Det, fordi langt flere bliver testet nu, efter coronapasset, der kan kræve en negativ test, er trådt i kraft.

181 personer var søndag morgen indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Det er otte flere end lørdag.

35 af de indlagte personer ligger på intensivafdelingen. Det er fem færre end lørdag. 24 af de indlagte får søndag hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er det seneste døgn registreret tre dødsfald med coronavirus.

Der er det seneste døgn også foretaget 85.488 lyntest. De positive tilfælde fra lyntest indgår grundet usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde.