Andel af børn med psykiatrisk diagnose er fordoblet på få år

Til sammenligning var det fire procent i 2010.

Udviklingen vækker bekymring i kommunerne, siger formand for KL's Socialudvalg Joy Mogensen.

- Vi er dybt bekymrede over den udvikling, vi ser, hvor flere og flere børn udvikler mistrivsel og egentlig psykiske vanskeligheder. Det er et stort problem, som vi er nødt til at taget meget alvorligt, siger hun.

Kommunerne oplever, at udviklingen over en bred kam sætter dem under pres, fordi de både skal sikre, at de har nok tilbud samt de rette kompetencer hos både lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere og andet personale, der møder børnene.

- Det presser os både på de økonomiske ressourcer, på medarbejdernes kompetencer og på vores samarbejde internt i kommunerne og med andre sektorer, siger Joy Mogensen.

Der er ikke en entydig årsag til, at flere børn diagnosticeres med eksempelvis adhd. Men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien.

Det forklarer Jesper Pedersen, ledende overlæge for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

- Vores kapacitet er blevet større, og vi kan nå ud til flere børn end førhen. Derfor ser vi også mest stigningen som et udtryk for, at der har været et udækket behov, som vi er ved at skyde os selv ind på, siger han.