Anbragte unge skal kunne strække ungdomsuddannelsen

Derfor vil regeringen give gymnasiale- og erhvervsuddannelser en mulighed for at strække studietiden for anbragte unge.

Sociale og psykiske problemer kan gøre det sværere for anbragte børn at gennemføre en ungdomsuddannelse i samme fart som jævnaldrende.

- Der kan være behov for, at man får noget ekstra tid, så man har kræfter til at tage sig af de ting, der kan være på hjemmefronten og skolen samtidig.

- Hvis de er motiverede og engagerede, bør vi rydde de forhindringer, der kan være, af vejen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde onsdag.

Forslaget er en del af de mange tiltag, som regeringen onsdag foreslår i et samlet udspil på området for udsatte børn.

En undersøgelse blandt tidligere anbragte børn og unge viser, at næsten en tredjedel som 18-årig er droppet ud af deres ungdomsuddannelse.

Det er noget færre end øvrige børn, hvor det er hver tiende. Undersøgelsen er fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- De anbragte unge har allerede en svær begyndelse på livet, og den bliver kun endnu sværere, hvis man starter sit voksenliv uden at have en uddannelse eller voksenuddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun understreger, at muligheden for at strække sin studietid på ungdomsuddannelserne allerede findes. Eksempelvis kan unge tage en forlænget ungdomsuddannelse, hvis de kombinerer den med eliteidræt på Team Danmark-linjen.