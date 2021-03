Anbefalinger til større arrangementer kommer i midten af april

Det fremgår af aftaleteksten for genåbningsplanen.

- Aftalepartierne har et fælles ønske om, at de arrangementer, der samler os - kulturen, idrætten, med mere - fremover vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret - herunder med brug af coronapas, lyder det.

Anbefalingerne skal "indtænkes" i den gradvise genåbning, når de kommer. Hvordan de indtænkes, skal der være politiske forhandlinger om.

Desuden vil regeringen ligeledes i midten af april fremlægge en plan for udfasningen af forsamlingsforbuddet.

Det sker på baggrund af Epidemikommissionens faglige rådgivning.

Udfasningen af forsamlingsforbuddet skal også indtænkes i den gradvise genåbning.

Ud over anbefalinger til større arrangementer skal ekspertgruppen også kigge på den såkaldte superligaordning.

Den tillod sidste sommer, at fodboldklubber i landets bedste række kunne dele deres stadioner op i afsnit à 500 tilskuere. Alle afsnit skulle have egen indgang, egne toiletter og egne salgsboder.

Siden januar er der dog ikke blevet afholdt sportsbegivenheder med tilskuere i Danmark.

Dele af idrætten er dog en del af den kommende fastlagte genåbning.

Som udgangspunkt åbnes der for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år den 21. april.

Den 6. maj åbnes der som udgangspunkt for for indendørs idræt for voksne over 18 år.

Hvilke konkrete sportsgrene skal der dog forhandles om blandt partierne.

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter genåbnes efter planen den 21. maj.