Analytiker: Stop for Johnson-vaccine vil være streg i regningen

Sådan lyder vurderingen fra Mikael Olai Milhøj, der er chefanalytiker i Danske Bank, hvor han er ansvarlig for at følge vaccineudrulningen.

- Det vil være problematisk, fordi Johnson & Johnson er den vaccine, vi har købt allerflest af.

- Dermed giver det udfordringer for vores vaccinationsprogram, hvis den ikke bliver taget i brug. Ikke mindst fordi vi i øjeblikket også har AstraZeneca-vaccinen på pause, siger Mikael Olai Milhøj.

Vurderingen kommer, efter at USA tirsdag har sat vaccinationer med Johnson & Johnson-vaccinen på pause.

Det sker efter seks sjældne tilfælde af blodpropper blandt de syv millioner, der har fået et skud med vaccinen i USA. Der er ikke påvist en sammenhæng, men det skal nu undersøges.

Danmark modtager onsdag den første sending på 38.400 doser af Johnson & Johnson-vaccinen.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, om vaccinen skal tages i brug som planlagt.

Direktør Søren Brostrøm udtaler i en kommentar, at "det gør indtryk", at USA har sat vaccinen på pause.

Samlet har Danmark lagt billet ind på 8,2 millioner doser af vaccinen, og den udgør dermed omkring en tredjedel af de 25 millioner vacciner, som Danmark har mulighed for at købe.

- Jo flere vacciner, der er på pause eller ikke bliver brugt, betyder, at det kommer til at udskyde tidspunktet for, hvornår alle over 50 år bliver vaccinerede, som er det afgørende i den danske genåbningsplan, siger Mikael Olai Milhøj.

Han henviser til, at Folketinget har sat det som en milepæl i sin genåbningsaftale, når alle over 50 år er vaccineret.

Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan bliver normalt opdateret hver uge, men er ikke blevet opdateret siden slutningen af marts.

Derfor er det ifølge Mikael Olai Milhøj svært præcist at vurdere, hvad det får af konsekvenser for vaccinationsprogrammet, hvis Johnson & Johnson sættes på pause eller helt tages ud af programmet.

Der ventes også en afgørelse fra Sundhedsstyrelsen i denne uge om AstraZeneca-vaccinen, der har været sat på pause siden 11. marts.