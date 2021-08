Analytiker: Inger Støjberg laver en omvendt Ninn-Hansen

Ifølge politisk analytiker Hans Engell er det endnu et udtryk for, at Inger Støjberg har valgt at blæse til frontalangreb efter, at Folketinget vedtog retssagen mod hende.

- Der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg har valgt en enormt offensiv linje i forbindelse med rigsretssagen. Hun har valgt at sige, at hun intet forkert har bedrevet, er uskyldig i alle henseender og at hendes politik havde Folketinget i ryggen, siger han.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg handler om, hvorvidt hun bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar i sin tid om Udlændinge- og Integrationsminister.

Sagen er undersøgt i en større kommission og på baggrund af vurdering af eksterne eksperter valgte Folketinget at indlede en rigsretssag.

Sidste gang det skete var i 1993 mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) efter Tamil-sagen. Han valgte en helt anden fremgangsmåde.

- Ninn-Hansen valgte at være usynlig i hele forløbet. Han kommenterede ikke, deltog ikke i gruppemøder og var end ikke til stede ved dommen. Han valgte at være helt neddykket.

- Støjberg har valgt den 100 procent modsatte linje. Og hun skaber historie ved at være den første, der også kører en rigsretssag på fuld tryk i offentligheden, siger Hans Engell.

Han kalder det skarpt, at Inger Støjberg nu har skabt sin egen platform, hvor hun kan kommunikere med og til sine støtter uden at risikere at blive modsagt.

Og - hvilket Støjberg da også selv har sagt - at hun ikke ser sagen som noget, der afslutter hendes karriere i politik.

Selv om Inger Støjberg på hjemmesiden skriver, at hun håber, at hjemmesiden og bliver en "folkeklub, der elsker Danmark", mener Hans Engell ikke, at hun er barsler med at starte sit eget parti.

Det er ellers det, hendes tidligere formand i Venstre, Lars Løkke Rasmussen, gjorde, efter han også lancerede en hjemmeside med medlemmer, der kunne diskutere politik og følge hans tanker.

- Når sagen er overstået, der er faldet dom, og hun muligvis har været smidt ud af Folketinget i en periode, tror jeg, at hun vi gå til Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige.

- Men hvilket tror jeg ikke hun har besluttet sig for endnu, siger analytikeren.