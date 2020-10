Analytiker: Ellen Trane skal lave sensation i Sønderborg

Det er en meget svær mission, den tidligere Venstreminister Ellen Trane Nørby kaster sig ud i, når hun vil forsøge at gå efter borgmesterposten i Sønderborg Kommune.

Det vurderer Kim Dahl Nielsen, der er fungerende chefredaktør på JydskeVestkysten og politisk analytiker på TV Syd.

- Hun skal nærmest lave en sensation, siger han.

Venstres folketingsmedlem Ellen Trane Nørby meddelte tirsdag til JydskeVestkysten, at hun vil gå efter i første omgang at blive Venstres kandidat til borgmesterposten i Sønderborg, når der 16. november næste år er kommunalvalg.

Den del skal hun nok få held med, vurderer Kim Dahl Nielsen. Anderledes dystert ser han altså på Ellen Trane Nørbys chancer for faktisk at vippe Erik Lauritzen (S) af pinden som borgmester ved det kommende valg.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Socialdemokratiet 15 af 31 pladser i byrådet i kommunen.

Kim Dahl Nielsen peger på, at Erik Lauritzen, som blev borgmester efter valget i 2013, har vist sig driftsikker på posten. Han fik over 8000 personlige stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Samtidig nyder han og Socialdemokratiet godt af, at det generelt går godt i kommunen, blandt andet på grund af virksomhederne Danfoss og Linak.

- Så samlet set står Erik Lauritzen også med denne her borgmestereffekt. Den nyder han rigtig godt af, og han kan ride videre på, at han groft sagt kan være en julemand, siger chefredaktøren.

- Det kan man også se på alle de byggerier og andet, der er i Sønderborg i øjeblikket.

- Jeg tror, hun får svært ved at tegne et billede af, at nu skal hun komme og redde byen og kommunen dernede, siger Kim Dahl Nielsen.

Han ser andre faktorer, der kan gøre det svært for Ellen Trane Nørby at blive borgmester.

Han henviser til, at der er forskel på at stille op til et kommunalvalg og et folketingsvalg, og at Ellen Trane Nørby endnu ikke har vist, at hun kan mestre begge dele.

Desuden har S-regeringen medvind i øjeblikket, og det kan gavne Erik Lauritzen, hvis det varer ved.

- Man siger, at landsplaneffekten cirka slår igennem med halv effekt på kommuneplan, og den effekt vil Erik Lauritzen også nyde godt af i et eller andet omfang.

- Så summa summarum så skal hun godt nok levere et mirakelvalg, for at hun kan overtage den her, siger Kim Dahl Nielsen.