Analytiker: Dansk dreng hentet fra Syrien kan danne præcedens

Det ændrer situationen for danske statsborgere, der er i kurdisk flygtningelejr i Syrien på grund af deres tilknytning til Islamisk Stat, at de danske myndigheder søndag evakuerede en hårdt såret dreng - uden hans mor.

Det mener senioranalytiker i International Sikkerhed hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Lars Cramer-Larsen.

For det første kan det åbne for, at danske myndigheder skal kigge på de andre danske statsborgeres sager i Syrien.

- Det kan danne præcedens for fremtidige sager, når det er første gang, at man tager et barn af IS-krigere hjem til Danmark, siger Lars Cramer-Larsen.

For det andet opstår der ifølge Lars Cramer-Larsen et dilemma, da den 13-årige dreng ved hjemkomsten har ret til familiesammenføring som følge af de internationale konventioner.

- Det er unikt, at man i denne sag henter et barn, hvor moren har givet afkald på det, fordi man skal se på, hvad hans rettigheder er for at være sammen med sin mor, siger Lars Cramer-Larsen.

Ifølge ham kan det både betyde, at moren får frataget forældremyndigheden, som i stedet bliver overdraget til drenges pårørende i Danmark. Eller at moren selv kommer til Danmark.

Ved sidstnævnte vil der ifølge Lars Cramer-Larsen opstå et nyt dilemma, da den sårede dreng har flere søskende i flygtningelejren. Faren er ifølge DR død i Syrien.

Når sager som disse skal afgøres, skal der tages højde for tre forskellige ting.

- Der er humanitære årsager, sikkerhedsmæssige perspektiver og retlige forpligtelser.

- Der er forskellige holdninger til, hvad der skal veje tungest, men hvor det tidligere har været det sikkerhedsmæssige, har man i denne sag ladet det være det humanitære, siger Lars Cramer-Larsen.

Han henviser til, at det humanitære ligger i, at drengen angiveligt er blevet skudt i ryggen og ifølge DR er blevet lam i benene.

I alt er der 73.000 personer i lejren, der er kendt som et sted, hvor Islamisk Stat-sympatisører og krigere bliver tilbageholdt.

Danske myndigheder havde indtil søndagens begivenhed afvist at hente danske statsborgere hjem fra lejren med den begrundelse, at det er for farligt.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Udenrigsministeriet.

Ministeriet henviser til den udtalelse, det udsendte søndag, hvor det bekræftede evakueringen af drengen.