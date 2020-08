Morten Messerschmidt har op til Dansk Folkepartis sommergruppemøde været i fokus, fordi han i et interview blandt andet har kritiseret sit partis udlændingepolitik. (Arkivfoto)

Analytiker: DF's problemer løses ikke alene med ny formand

Det kommer til at tage rigtig lang tid for DF at komme tilbage på tidligere niveau, vurderer analytiker.