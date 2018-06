Analyse: Hver syvende flytter tilbage til hjemkommunen

Når unge flytter væk fra hjemkommunen for eksempelvis at tage sig en uddannelse, vender omkring hver syvende tilbage igen.

Således er det 14,3 procent af de unge, som forlader hjemkommunen, der er flyttet tilbage, når de er fyldt 33 år.

I analysen har man fulgt alle de børn, der er født i 1983. Der er set på, hvor stor en andel af dem, der boede i kommunen som 15-årige - og efterfølgende har været fraflyttet kommunen i mindst to sammenhængende år - der som 33-årige boede i kommunen igen.

Det varierer dog en del, hvilke kommuner man flytter hjem til. Tårnby ligger i top - her er det hver fjerde, som vender hjem.

I toppen ligger også Hedensted, Dragør og Kerteminde Kommune. Omvendt er der få, der vender tilbage til Lolland og Langeland Kommune. Her vælger kun cirka otte procent at flytte tilbage.

Ifølge Thorkild Ærø, der er direktør i Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, spiller især jobmulighederne ind på, hvorfor man vælger hjemkommunen til eller fra.

- Mange vil gerne flytte tilbage, men der er en kabale, der skal gå op. Man skal jo finde et job. Der kan vi se, at kommunerne i vækstområderne er dem, som har lettest ved at få fraflytterne tilbage igen, siger han.

Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, mener også, at mange føler noget særligt til hjemkommunen.

- Vi oplever, at der er mange, mig selv inklusive, der, når de er født eller har boet på Amager, vælger at vende tilbage senere i livet. Her skal vi sørge for, at der er rigtig gode faciliteter at komme hjem til.

- Der er noget over at være amagerkaner og bo i Tårnby Kommune, så når man en gang har boet her, og muligheden så byder sig igen, så vil man gerne hjem igen, siger han til Momentum.