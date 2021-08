Analyse: 60.000 kasserede vaskemaskiner kan genbruges

Det mener nonprofitorganisationen Elretur, der står for at indsamle elektronikaffald på vegne af elektronikbranchen.

Organisationen har været ude på genbrugsstationerne for at tjekke tilstanden på kasserede vaskemaskiner, tørretumblere, ovne og opvaskemaskiner.

- Vi anslår, at der er et potentiale på 60.000 enheder, der kan tages ud, repareres og genbruges, siger direktør i Elretur Morten Harboe-Jepsen.

Det svarer til mellem syv og ti procent af de kasserede maskiner.

- Det er maskiner, der kan repareres og afsættes til et nyt liv i danske hjem eller andre lande i Europa, siger Morten Harboe-Jepsen.

Som det nu, er det kun cirka én procent af de kasserede produkter, der udtages med henblik på genbrug.

Men det bliver snart anderledes.

Fra midten af 2022 vil to nye sorteringsanlæg stå klar. Det vil gøre det muligt at screene alle indkommende hårde hvidevarer fra genbrugsstationer landet over.

Og de bedste af dem vil blive sendt videre til reparation og videresalg.

Men er der nogen, der vil købe en brugt vaskemaskine, der har været en tur forbi genbrugsstationen, kan man indvende.

- Vi ser faktisk flere og flere, der viser interesse for det her produktområde. Hvor det tidligere var folk med en meget lille økonomi eller meget fokus på miljø, så er det i dag Hr. og Fru Hansen, der har fået øjnene op for genbrug, siger Morten Harboe-Jepsen.

Spørgsmål: Hvorfor har I ikke sat det her system for genbrug af hårde hvidevarer i værk for længst?

- Hverken vi - eller politikerne for den sags skyld - var klar til det her for fem år siden. Men nu er efterspørgslen der, markedet er der, og vi har teknologien til det.

Spørgsmål: Så fremover vil man kunne smide sine hårde hvidevarer ud med god samvittighed, også selv om de dybest set ikke fejler noget?

- Det vil man kunne ja, og vi opfordrer faktisk til, at man smider mere ud. For hjemme hos folk står der en masse ting, der ikke er i funktion, og som bare står og samler støv og bliver for gamle.

- Man kan lige så godt få dem smidt ud, inden de bliver for gamle, for så er potentialet for genbrug også større, siger Morten Harboe-Jepsen.