Ammitzbøll-Bille vil knokle for at genvinde troværdighed

Kun 2,1 procent af de adspurgte er helt enige i, at der mangler et parti som partiet Fremad i dansk politik.

76 procent afviser i en Voxmeter-rundspørge kategorisk, at de vil overveje at stemme på det nye parti Fremad ved næste folketingsvalg.

Og 64 procent i rundspørgen er helt eller delvist enige i, at det skader formand Simon Emil Ammitzbøll-Billes troværdighed som politiker, at han er i gang med medlemskab af det fjerde parti i sin politiske karriere.

Det viser rundspørgen blandt 1012 repræsentativt udvalgte personer, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som onsdag i sidste uge stiftede partiet Fremad sammen med sin tidligere partifælle i Liberal Alliance, Christina Egelund, anerkender, at hans troværdighed er til debat.

- Der er ikke andet at sige, end at der skal knokles for at få de troværdighedstal til at blive bedre. Men det vil jeg og vi gøre, så flere vil svare positivt fremadrettet, siger han.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er ikke overrasket over, at mange sætter spørgsmålstegn ved hans troværdighed, for "vi har været igennem mediemøllen de seneste dage, og det er helt fair, at der er fokus på det".

- Det ligger i luften, at det er noget, som folk i hvert fald på den korte bane har noget imod.

- Og så er det min og vores opgave at bevise, at der ikke er noget at frygte, men at folk roligt kan betro deres stemme til mig og partiet Fremad, så vi også er repræsenteret efter næste valg, siger han.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod i oktober Liberal Alliance, og han er nu partiet Fremads enlige repræsentant i Folketinget.

76 procent af de adspurgte erklærer sig helt uenige i udsagnet om, at de vil overveje at stemme på partiet Fremad ved næste folketingsvalg.

Dertil kommer, at yderligere 6,4 procent erklærer sig delvist uenige i det samme.

Til sammenligning er 1,1 procent helt enige i og 2,8 procent delvist enige i udsagnet om, at de vil overveje at stemme på partiet Fremad ved næste valg.

Ifølge Voxmeter kan resultaterne ikke sammenlignes med en meningsmåling, da der typisk er langt flere, der overvejer at stemme på et parti, end der stemmer på partiet. Det skyldes, at man selvsagt kan overveje mange partier, men kun stemme på ét.

I det lys er opbakningen til partiet Fremad ikke høj, påpeger Voxmeter.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der også har været medlem af De Radikale og Borgerligt Centrum, er ikke skræmt af tallene, som han vil arbejde på at ændre til det bedre.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil bruge de kommende tre år på at gøre os til et endnu mere attraktivt valg for folk, end vi er på den korte bane.

- Jeg synes, det er et godt udgangspunkt, at der allerede nu er næsten dobbelt så mange, der vil overveje at stemme på os, end det kræver at komme i Folketinget, siger han med henvisning til spærregrænsen på to procent.