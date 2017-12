Ammitzbøll-Bille: Vi skal sikre nye aftaler inden jul

Det er stadig prioriteten for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) inden et møde i Statsministeriet torsdag.

Han vil dog ikke svare på, om partiet har tænkt sig at stemme for finansloven, hvis aftalerne ikke er plads, inden finansloven skal vedtages.

- Jeg synes, at det, vi skal gøre nu, er at gøre os umage og sikre, at vi får landet nogle gode aftaler inden jul, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Det tror han på, kan lade sig gøre.

- Jeg er optimistisk. Jeg synes, at der har været gode drøftelser, og hvis der er den politiske vilje til det, så tror jeg bestemt, at vi når det inden jul, siger han.

Spørgsmål: Så der er intet nyt? I kæder stadig nye aftaler sammen med finansloven?

- Det nye er, at der jo har været gode drøftelser om både udlændinge- og skattepolitikken, siger Ammitzbøll-Bille, der altså afviger fra at svare på, om nye aftaler er en betingelse for LA's støtte til finansloven.

Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, ville torsdag heller ikke svare på, om partiet stemmer for finansloven.

- Der er forhandlinger i gang. Det glæder jeg mig over.

- Jeg er enig med statsministeren i, at det er en vigtig prioritet for regeringen, at alle aftaler bliver landet inden jul. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige til det.

- De forhandlinger, der er i gang, skal køre videre, og de skal fortsætte i den gode gænge, de er inde i nu, siger Samuelsen.

Da regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge blev enige om en ny finanslov for 2018, truede både Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, og Anders Samuelsen med ikke at stemme for finansloven.

Partiet vil have en ny skatteaftale på plads, der giver store skattelettelser, inden finansloven vedtages.