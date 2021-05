Ambassadøren langt fra de bonede gulve

For det kører ikke på skinner som i et vestligt demokrati.

Torben Gettermann er en ambassadør med stor kendskab til den side af diplomatiet.

Udenrigsministeriet kan ikke længere trække på hans ekspertise i dagligdagen. Han fylder den 19. maj 70 år og er gået på pension.

Men han er en ambassadør, der i sit virke fik en erfaring som få.

I 2003, da Danmark gik med i krigen mod Irak, etablerede koalitionsstyrken en civil myndighed til at håndtere situationen sideløbende med militæret.

Danmark sendte Gettermann til Irak som Danmarks repræsentant i myndigheden.

- Det er karrieremæssigt den mest vanskelige beslutning, jeg har truffet. Irak var jo et land i krig, så det var ikke ligesom at tage til Hamburg. Det var nogle helt andre betingelser, har han fortalt i et interview med Djøfbladet.

Han havde dengang arbejdet sig op til at blive udsendt fra et skrivebord i København.

Gettermann blev født i Sønderborg i 1951. Han flyttede med familien til Falster, og i begyndelsen af 1970'erne læste han teologi i København.

Det holdt ikke ved.

Så læste han til merkonom, og i 1979 fik han job som fuldmægtig i Udenrigsministeriet.

Tre år senere blev han vicekonsul i Saudi-Arabien efterfulgt af poster i Mexico, Ungarn og Grækenland.

Så blev det 2003. Gettermann rejste til Bagdad.

Det lykkedes som bekendt aldrig rigtig for de allierede at få ro i Irak.

Men i 2004 blev Gettermann udnævnt til Danmarks ambassadør i Bagdad.

Derefter fik han poster mere rolige steder, nemlig i New York og i Hongkong og Macau.

I 2014 skulle der imidlertid igen bruges en diplomat med særlige evner.

Da skulle Danmark åbne ambassade i Nigeria, og Gettermann blev ambassadør i det afrikanske land.

- Før jeg ankom, havde jeg læst frygteligt meget om Nigeria, men inden for den første uge måtte jeg konstatere, at jeg nok måtte begynde forfra, siger han i interviewet med Djøfbladet.

- Man kan læse rigtigt meget, men man finder først rigtig ud af, hvad Nigeria er for et land, når man har sat fødderne på jorden.

Forholdene i Nigeria er sådan, at ambassadører som Gettermann er tvunget til at leve under meget skrappe sikkerhedsforhold. Døgnet rundt.

I 2018 stoppede han som ambassadør i Nigeria.

Det blev samtidig et goddag til livet som pensionist.