Ambassadør advarede om risiko ved at fornærme kinesere

Det fortæller et vidne torsdag i Tibetkommissionen.

- Der blev nævnt et eksempel fra Norge, hvor en systemkritiker var blevet nobelprismodtager. Der blev vist grafer om import og eksport, og som jeg husker det, var 15-16 milliarder svundet ind til 5-6 milliarder, siger Niels Randløv.

Han var dengang ansat i Forsvarskommandoen og var med på lederuddannelsen.

Det var i 2010, at systemkritikeren Liu Xiaobo fik Nobels fredspris.

Også en anden deltager har tidligere fortalt kommissionen om den vægt, som Friis Arne Petersen lagde på risikoen for samhandlen.

- Det var meget vigtigt ikke at fornærme kineserne, har ledende politiinspektør Jens Jespersen fortalt om en af ambassadørens pointer.

Tibetkommissionens interesse for, hvad Friis Arne Petersen sagde til sine gæster i Beijing, er opstået på grund af en suspenderet mellemleder i politiet.

I 2012 planlagde Claus Hjelm Olsen under et statsbesøg af præsident Hu Jintao indsatsen mod kritiske røster på gaden. Det er ham, der har gjort kommissionen opmærksom på foredraget i Beijing.

Det fandt sted kun to måneder før præsidentens besøg i Danmark. Ved statsbesøget skjulte politiet en kritisk demonstration, og betjente rev tibetanske flag ud af hænderne på flere borgere.

Det var klart ulovlige indgreb i retten til at ytre sig og demonstrere, har Tibetkommissionen tidligere slået fast.

Op til statsbesøget havde Friis Arne Petersen fra Beijing fortalt sine kolleger i Udenrigsministeriet, hvor vigtigt det var, at de kinesiske gæster ikke blev udsat for ansigtstab.

Netop det udtryk genlyder som et ekko i flere forklaringer og dokumenter fra dengang.

Således har en mellemleder i PET fortalt kommissionen, at Udenrigsministeriets viceprotokolchef nævnte risikoen for ansigtstab, og at store samhandelsaftaler var på spil i forbindelse med statsbesøget.

Han fik den besked, at den kinesiske delegation helst ikke skulle se demonstranter, har han oplyst. Dette erindrer viceprotokolchefen dog ikke noget om.

I øvrigt brugte Claus Hjelm Olsen netop samhandel og økonomi som argument, da han skulle opildne sine kolleger, der var sendt ud for at spotte og forhindre demonstrationer og andre begivenheder:

- I må virkelig peppe dem op, så de er super skarpe, når præsidenten er på køretur. Vi tåler simpelthen ikke dumme situationer. Skal vi redde lidt bedre økonomiske vilkår til nationen og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre.

Indtil nu er der gennemført næsten 130 afhøringer først i 2018 og derefter i dette halvår i Tibetkommissionen. Den foreløbigt sidste finder sted i den kommende uge.

Men kommissionen vil ikke afvise, at flere vil blive indkaldt for at besvare spørgsmål. Det skyldes, at der fortsat arbejdes med at genskabe ellers slettede mails i Udenrigsministeriet.