Ambassadør: Skiferie i Norge giver ikke mening lige nu

Det danske udenrigsministerium og den danske ambassade i Oslo modtager flere henvendelser fra borgere, der spørger ind til mulighederne for at tage på skiferie i Norge.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Norge, Jarl Frijs-Madsen.

- I et godt stykke tid har det været sådan, at selv om man som EU-borger gerne må rejse ind i Norge, vil der være indrejserestriktioner på ti dages karantæne, hvor man skal være helt isoleret.

- Så det giver ikke rigtig nogen mening at tage på en uges skiferie i Norge, siger han.

For at undgå at skulle i karantæne, når man ankommer til landet, skal man komme fra en region med under 25 coronasmittede per 100.000 borgere.

- Det var der i Danmark i sommer, men der er vi jo slet ikke lige nu.

- Så det kommer ikke til at ændre sig foreløbigt, men det er jo svært at sige, hvordan det ser ud i slutningen af skisæsonen, siger Jarl Frijs-Madsen.

Region Hovedstaden har det højest registret incidenstal i Danmark. Her er der 463,1 smittet med corona per 100.000 borger.

Region Nordjylland har det laveste incidenstal. Her er der den seneste uge registret 96,9 personer smittet per 100.000 borger.

I modsætning til Danmark, hvor vi har oplevet støt stigende smittetal det seneste stykke tid, har Norge haft held til at knække kurven.

Den danske ambassadør fortæller, at man i Norge registrerer omkring 300-400 dagligt smittede i Norge. Tidligere i efteråret var tallet oppe på 600-700.

Den lave smitte betyder, at det i Norge er muligt at krydse regionsgrænser, og det har den norske skiindustri tænkt sig at udnytte.

Man har allerede åbnet for 11 alpinanlæg og i weekenden åbnes der for yderligere 15. Men man bruger altså ikke kræfter på at lokke danskerne til sit anlæggene i år.

- Man er klar over, at situationen er en anden i end i sommer. De norske ski-destinationer satser på norske turister i år, siger Jarl Frijs-Madsen.