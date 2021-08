Amager Fælleds Venner indsamler millioner til byggestop

Foreningen Amager Fælleds Venner har fået indsamlet to millioner kroner, der skal stilles som garanti for at få stoppet byggeriet på Amager Fælled, oplyser foreningen i en meddelelse onsdag aften.

Dermed har foreningen opfyldt kravet for at få nedlagt forbud mod fortsættelse af byggeriet på Amager Fælled, som By & Havn og Fælledby står for.

Det blev afgjort tirsdag ved Københavns Byret, og siden har foreningen arbejdet på at få indsamlet pengene.

Seks timer efter afgørelsen i byretten havde borgergruppen en indsamling og nået 455.000 kroner, oplyste Steffen Rasmussen, der er formand for foreningen, til påbegyndt TV2 Lorry. To nævn bestemte tidligere, at klager over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning.

Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Men da bygherren lod maskinerne fortsætte på arealet på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningen til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner.

Beløbet er fastsat skønsmæssigt. Det skal dække de udgifter, som bygherren påføres ved forbuddet.

Forbuddet vil gælde, indtil de to nævn har truffet endelig afgørelse i klagesagerne. Det rammer "alle igangværende bygge- og anlægsaktiviteter", som er omfattet af fire tilladelser givet af Københavns Kommune.