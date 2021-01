Alzheimerforeningen: Ministerrokade svigter de svageste ældre

Mette Frederiksen (S) svigter landets svageste ældre borgere, når hun flytter Ældreministeriet væk fra Sundhedsministeriet.

Sådan lyder kritikken fra Alzheimerforeningen, efter at det torsdag er besluttet at Magnus Heunicke (S) kun skal være sundhedsminister.

Ældreministeriet ryger over til socialminister Astrid Krag (S).

- Det er et alvorligt problem for de 40.000 beboere, der bor på plejehjem i Danmark, at ansvaret for at sikre en ordentlig kvalitet i behandling af dem nu ligger i et socialministerium, som ingen sundhedsfaglige kompetencer har, siger direktør i foreningen Nis Peter Nissen.

Han forklarer, at den primære årsag til at bo på plejehjem for langt de fleste beboere ikke er alder, men at man har en eller flere sygdomme, som kræver sundhedsbehandling.

På Twitter har Magnus Heunicke forklaret beslutningen, der er taget af statsminister Mette Frederiksen (S), med, at han har for travlt med corona til at tage sig af to ministerier.

Men det giver Nis Peter Nissen ikke meget for.

- Det giver ingen mening. Covid-19- krisen har netop med al tydelighed vist, at vi har brug for at sikre en ordentlig kvalitet i behandlingen af de allermest syge og sårbare patienter, vi har i Danmark.

Ifølge formanden har mellem 60 og 80 procent at beboere på plejehjem en demenssygdom.

Også hos paraplyorganisationen Danske Patienter er formand Klaus Lunding betænkelig over den nye struktur.

- Vores bekymring går på, at man adskiller sundheds- og ældreområder. I vores optik hænger de sammen.

- Vi kan da måske frygte lidt, at der er noget ekspertise, der nu skal deles ud på to ministerier. Og der bliver måske noget koordinering mellem ministerier, som kommer til at gå endnu langsommere, end det gør i dag, siger han.

Formanden anerkender, at sundhedsministeren har travlt for tiden.

- Vi er selvfølgelig med på, at covid-19 fylder meget i øjeblikket, men når vi kommer lidt længere frem, og skal kigge på andre sundhedsproblemer, så synes vi, det var fornuftigt, at sundheds- og ældreområdet hang sammen, siger Klaus Lunding.

Indenrigsministeriet, der hidtil har ligget sammen med socialministeriet, bliver derudover flyttet over til boligministeriet.

Det betyder, at Kaare Dybvad Bek (S) nu også bliver indenrigsminister i et nyoprettet Indenrigs- og Boligministerium.