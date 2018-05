Alvorstung filmfestival i Cannes bliver husket for MeToo

Når juryen i Cannes lørdag aften uddeler Guldpalmen, bliver der sat punktum for en filmfestival, der vil blive husket for alvorstunge film, von Triers comeback og ikke mindst den allestedsnærværende MeToo-bevægelse.

Det fortæller formanden for Danske Filmkritikere, Nanna Frank Rasmussen.

- Det har været en alvorstung og ret rolig festival i år, der har ikke været den løssluppenhed, der nogle år har præget festivalen, og det klæder Cannes. Alvoren har man også kunnet fornemme på temaerne i de film, der er blevet vist, fortæller hun.

- Det er den første festival, siden MeToo-bevægelsen startede, og det har været tydeligt, siger Nanna Frank Rasmussen.

I begyndelsen af årets festival stillede 82 kvinder fra filmbranchen sig på den ikoniske røde løber for at repræsentere de kun 82 kvindelige instruktører, der har haft en film i hovedkonkurrencen, siden festivalens start i 1946.

Til sammenligning har 1688 mænd haft æren.

Samtidig er der flere magtfulde kvindestemmer i juryerne i år.

- Det er tydeligt, at MeToo-bevægelsen revolutionerer filmbranchen, og i Cannes er det ret historisk, at festivalen, der først nægtede at forholde sig til ligestillingsproblematikken, nu alligevel prøver at gøre noget ved den, siger Nanna Frank Rasmussen.

Der har sjældent været så stor fokus på de tre kvindelige instruktører, der i år er med i hovedkonkurrencen, hvor 21 film dyster.

Men også vores egen Lars von Trier, der i syv år har været persona non grata i Cannes, er i kølvandet på MeToo løbet med en del opmærksomhed ved sit comeback under festivalen.

Mandag aften var der premiere på hans nye værk, "The House That Jack Built", og da de første gæster forlod visningen allerede under filmen, var en af meldingerne, at det var forargeligt, at man inviterede den danske instruktør til at vise en film, hvor alle medvirkende kvinder bliver slået ihjel.

- Von Triers film er én af dem, der er blevet talt rigtig meget om hernede, den er helt klart løbet med noget af den største opmærksomhed, siger Nanna Frank Rasmussen.

Filmen er ikke med i konkurrencen om Guldpalmen, men det er ikke umuligt, at von Trier i fremtiden kommer til at konkurrere igen.

- Det kommer helt an på, hvad han laver for en film, men der er åbnet op for, at han igen kan blive en del af Cannes-familien, siger Nanna Frank Rasmussen.

Skal hun give sit bud på, hvem der lørdag aften kommer til at stå med Guldpalmen, peger hun på, at det i år kan blive anden gang i filmfestivalens lange historie, at en kvindelig instruktør løber med prisen.

Den libanesisk-fødte Nadine Labaki har nemlig begået et mesterværk med dramaet "Capharnaüm", der har en 12-årig dreng, der vil sagsøge sine forældre for at have bragt ham til verden, i hovedrollen.

- Det er jo altid umuligt at spå om, men jeg ville blive overrasket, hvis den ikke vinder noget. Det er en fænomenal, barsk filmfortælling med hjerteskærende skuespil af et barn på 12 år og en baby, siger hun.

- Og så er det en film, der handler om konsekvenserne af krigene i Mellemøsten og om de flygtningestrømme, vi også bliver konfronteret med her hjemme, og derfor har den global relevans, siger hun.