Alvorlig ulykke på motorvej i myldretiden

En person er mandag morgen kommet alvorlig til skade i en ulykke på Motorring 3 ved frakørsel 19 til Buddinge.

Ulykken involverede en personbil og en lastvogn, og den har fået store konsekvenser for trafikken. E47 Motorring 3 blev spærret for trafik i begge retninger, lød det fra Vejdirektoratet lidt før klokken otte.

Beredskab Øst oplyser, at man arbejdede med at frigøre fastklemte.

Politiet oplyser til eb.dk, at man har sendt en bilinspektør af sted for at foretage undersøgelser af ulykkens forløb.

- Den tilskadekomne er i kritisk tilstand, siger vagtchef Morten Steen til Ritzau.