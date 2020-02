Alternativist: Hovedbestyrelse ignorerede min kritik af Fock

Det vækker dyb undren hos gruppeformanden for Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation, Fanny Broholm, at partiets hovedbestyrelse tirsdag udtrykte "fuld tillid" til den nyvalgte politiske leder, Josephine Fock.

Fock blev lørdag i sidste uge af en række anonyme kilder i Information beskyldt for at have ført en meget ubehagelig ledelsesstil i sin tid som folketingsmedlem for Alternativet og som en del af partiets ledelse.

Samme dag skrev Fanny Broholm en mail til talsperson for hovedbestyrelsen Jesper Callesen. Denne mail har Information set.

- Jeg er yderst rystet over, at JF (Josephine Fock, red.) nu er vores politiske leder, idet jeg efter et meget tæt samarbejde med hende over en toårig periode fandt hende ekstremt grænseoverskridende i sin adfærd over for mig og generelt, skrev Fanny Broholm i mailen.

I samme mail understregede hun, at hun "meget gerne" ville "drøfte sagen med HB (hovedbestyrelsen, red.)".

Josephine Fock blev i artiklen i Information lørdag blandt andet beskyldt for at have rusket i folk. Fire anonyme kilder kom med det udsagn.

Fanny Broholm kalder Josephine Fock for "meget utilregnelig og aggressiv i sin adfærd" og siger, at hun var bange for Fock.

- Hun har overfuset mig for bagateller og mistænkeliggjort mine motiver, og hun kommer meget tæt på én fysisk, siger Fanny Broholm til Information.

Fanny Broholm mener, at hovedbestyrelsen med sin opbakning til Josephine Fock "åbenbart ikke haft en intention om" at håndtere problemet med anklagerne mod den politiske leder.

Hun arbejdede sammen med Josephine Fock på Christiansborg, da hun var studentermedhjælper og siden projektleder fra 2015 til 2017. Josephine Fock var medlem af Folketinget fra 2015 til 2018.

Josephine Fock har flere gange afvist, at ruskeriet skulle have fundet sted, men hun har erkendt, at hun har talt voldsomt til folk.

I forhold til Fanny Broholms udlægning skriver Josephine Fock til Information:

- Jeg undrer mig over, at disse oplysninger først fremkommer nu og ikke dengang, det skulle være sket.

- Hvis hun eller andre har været så bange for mig, er det mærkeligt, at de ikke selv har henvendt sig til mig eller har klaget til hovedbestyrelsen.

Talsperson for hovedbestyrelsen Jesper Callesen siger, at hovedbestyrelsen i de kommende dage vil føre samtaler med dem, der ønsker at give deres mening til kende om Josephine Fock.

Han siger, at den tillid, som hovedbestyrelsen tirsdag udtrykte til Josephine Fock, ikke er den endelige konklusion.

- Det er en tillidserklæring, som vi kom med på det tidspunkt ud fra de oplysninger, vi har. Så det er ikke en endelig konklusion, siger han til Information.