Alternativets folketingsmedlem har brug for hjælp

Siden fire ud af fem medlemmer af partiets Folketingsgruppe sidste år forlod det har han nemlig siddet alene tilbage.

- Vi vælger en leder, der skal binde bevægelsen og partiet sammen. Men vi skal også have en, der kan tage fra her på Christiansborg, som Josephine gjorde det.

- Jeg har overtaget alle forhandlinger i alle ministerier. Det kan jeg ikke klare i længden. Hverken tidsmæssigt eller menneskeligt, siger Torsten Gejl forud for afstemningen.

De fire opstillede kandidater er Franciska Rosenkilde, Troels Christian Jakobsen, Jan Kristoffersen og Thor Clasen Jonasen. Flere af kandidaterne understreger, at hovedfokus for dem ikke er arbejdet på Christiansborg.

Og at der skal være mere dialog og inddragelse af baglandet og den bevægelse, Alternativet også blev stiftet for at være.

Eksempelvis kandidaten Thor Clasen, der mener at fokus skal ligge mange andre steder end på parlamentarisk repræsentation.

- Vi skal signalere andet end cirkus og useriøsitet. Og det gør vi ved at være derude i virkeligheden.

- Måske vi skal give slip på det med, at partier kun er noget, der er i parlamenter og byråd, sagde han blandt andet.

Torsten Gejl, der altså fortsat er Alternativets stemme på Christiansborg, udtrykte tillid til, at partiet trods meningsmålinger under spærregrænsen, vil overleve.

- Grunden til, at vi kan komme igennem og overleve et valg er, at vi er rigtigt, rigtigt mange.

- Mange siger, at jeg er "last man standing". Men jeg er ikke alene. Vi er mange, der gør det her, og vi kunne ikke gøre det uden hinanden, sagde han.