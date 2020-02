Alternativets folketingsgruppe fåmælte om beskyldninger mod Fock

Efter tirsdagens gruppemøde i Alternativet siger partiets gruppeforperson, Susanne Zimmer, at folketingsgruppen "har tillid til", at et politisk samarbejde med politisk leder Josephine Fock kan komme til at fungere.

- Vi har over 1000 medlemmer, og de har valgt hende, og det har været en god, demokratisk proces. Nu anerkender vi det valg, og vi arbejder positivt sammen med hende, siger Susanne Zimmer.

I den seneste tid har der været beskyldninger om en ubehagelig ledelsesstil rettet mod Josephine Fock, som i 2013 var med til at stifte Alternativet, og som fra 2015-2018 sad i Folketinget.

Information har talt med 23 kilder, som på den ene eller anden måde var i kontakt med Josephine Fock i hendes tid som folketingsmedlem.

Josephine Fock blev 1. februar efter kampvalg valgt til at efterfølge Uffe Elbæk som Alternativets leder. Hun var ikke selv til stede på tirsdagens gruppemøde.

- Det havde været fint, hvis hun havde været her, men det har ikke været muligt for hende, siger Susanne Zimmer.

Ingen af Alternativets folketingsmedlemmer bakkede op om Josephine Fock som ny leder. De pegede i stedet på folketingsmedlem Rasmus Nordqvist, men han blev ikke valgt og forlod derefter posten som politisk ordfører.

Adspurgt om folketingsgruppen har tillid til Josephine Fock, svarer Susanne Zimmer, som udtaler sig på vegne af folketingsgruppen:

- Vi har tillid til, at vi kan få et politisk samarbejde til at fungere. Vi har et kæmpe godt politisk projekt, som vi arbejder med, og som vi i fællesskab løfter.

Spørgsmål: Har I tillid til Josephine Fock?

- Vi har tillid til det samarbejde, vi skal have med hende. Vi har nogle gode aftaler med hende i forhold til, hvordan vi skal samarbejde. Vi har tillid til hende som politisk leder.

Spørgsmål: Bakker folketingsgruppen 100 procent op om hende som politisk leder?

- Vi samarbejder med hende 100 procent, siger Susanne Zimmer.

Inden gruppemødet startede, sagde den forhenværende politiske leder, Uffe Elbæk:

- Jeg tror, at vi har lavet en klar aftale om, at det er Susanne Zimmer, der udtaler sig. Og det er en fuldstændig enig folketingsgruppe, der siger det, vi nu siger, lød det.

- Jeg kommer ikke til at kommentere overhovedet. Jeg har slet ikke lyst til at trappe noget som helst op.

Alternativets hovedbestyrelse vil i denne uge holde møde med Josephine Fock og drøfte beskyldningerne mod hende.