Alternativets fire afhoppere koster partiet millionstøtte

- Nu skal vi sørge for, at vi arbejder videre. Jeg er ikke i tvivl om, at partiet kan overleve dette, siger Josephine Fock trods udsigten til, at partiet mister mange millioner af kroner.

Til Ekstra Bladet har Folketinget oplyst, at partiet samlet går glip af knap otte millioner kroner om året.

Gruppestøtten til et parti afhænger af antallet af folketingsmedlemmer, partiet har.

Det eneste tilbageværende folketingsmedlem er Torsten Gejl, og derfor mister partiet langt størstedelen af støtten.

Det er dog først fra næste år, da støtten udbetales årligt.

Fire ud af fem medlemmer forlader partiet, hvilket kommer til at koste Alternativet 2,3 millioner kroner årligt i gruppestøtte.

Alternativet mister også et basisbeløb, der giver et årligt tab på yderligere 2,8 millioner kroner.

Desuden er der et "eksperttilskud" på 1,5 millioner kroner årligt til partiet og et på 1,2 millioner kroner per folketingsmedlem.

Begge reduceres kraftigt.

Politisk leder Josephine Fock kan dog glæde sig over, at partistøtten ikke ændrer sig. Den udbetales på baggrund af antallet af stemmer ved det seneste valg.

Skulle de fire afhoppere få lyst til at danne deres eget parti, får de ikke adgang til gruppestøtte. En klausul i støttereglerne afskærer en ny gruppe i at få støtte, fordi Alternativet fortsat eksisterer.

Uffe Elbæk og de tre andre folketingsmedlemmer efterlader dermed partiet i noget, der ligner økonomisk ruin.

- Der har ingen overvejelser været om de økonomiske konsekvenser. Det er et personligt og moralsk valg, vi hver især har truffet, siger Uffe Elbæk.