Alternativet til unge: Tag sabbatår og få karakterbonus

Alternativet har foreslået et "nysgerrighedsår", hvor folk i job hver tiende år kan få et år til at tænke sig om og efteruddanne sig.

Ifølge Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, skal forslaget "vende bøtten i vejret" på det nuværende system:

- Vi vil gerne give et incitament til, at man faktisk tager det langsomt.

- Det gør vi ved at sige, at i stedet for, at man kan gange sit karaktergennemsnit med 1,08, hvis man starter på en videregående uddannelse inden for to år, så kan man gange med 1,08, hvis man venter minimum ét år med at starte på en uddannelse.

Hun mener, at fremdriftsreformen har givet for mange unge mennesker "ondt i maven, angst og stress". Derfor er det nødvendigt - i en periode - at give karakterbonus for få de unge til at tage det roligt.

I sabbatåret kan de unge så rejse, tage på højskole eller arbejde.

- Vi har ingen forestilling om, at man skal ligge derhjemme på sofaen, siger Carolina Magdalene Maier.

Spørgsmål: Ønsket om at få unge hurtigt igennem uddannelsessystemet skyldes ønsket om at få de unge hurtigere på arbejdsmarkedet. Vil jeres forslag ikke give økonomiske problemer for samfundet?

- Det kan godt være, at det på den korte bane betyder, at vi ikke får de unge lige så hurtigt igennem. Så er man måske ikke 22 eller 23 år, når man er færdig, men 26 eller 27 år. Det betyder selvfølgelig noget på den korte bane.

- Men det er ikke kun et spørgsmål om samfundsøkonomi. Det er også et spørgsmål om, at man faktisk laver noget, man brænder for. Det er det, der holder en kørende.

- Derfor er jeg 100 procent sikker på, at det er god investering på den lange bane.

Spørgsmål: Har I regnet på, hvad det vil komme til koste?

- Nej, vi har ikke lavet noget regnestykke på det her. Det er i første omgang et forslag, som vi vil diskutere politisk. I den sammenhæng kan vi gå ud og lave nogle beregninger på, hvor mange der vil gøre brug af det.

- Der er jo allerede mange, der tager et sabbatår. Men vi vil gerne give skubbet til dem, der måske skynder sig lidt for meget i dag. Så vi vil gå ind i de mere konkrete beregninger, hvis der er behov for det, siger Carolina Magdalena Maier.

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, kalder forslaget "skævt. Han tror ikke, at de unge har brug for en karakterbonus. De skal nok selv afgøre, om de har brug for et sabbatår:

- Det at tage et år fri og tage ud i livet og opdage det, skal man gøre af nysgerrighed. Ikke fordi man bliver præmieret for det, siger Karsten Hønge.