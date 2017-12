Alternativet snupper borgmesterpost på Fanø

Han har opbakning fra Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og også Fanø Lokalliste.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en umiddelbar kommentar fra Sofie Valbjørn.

Men Fanøs nuværende borgmester, Erik Nørreby (V), forklarer, at det er ønsket om en bred konstituering, der har været afgørende for, at det nu bliver Sofie Valbjørn, der skal have borgmesterkæden efter ham.

- Hun er selvfølgelig helt ny. Men når vi får et bredt samarbejde, og hun får et tæt samarbejde med alle os, der har mange års erfaring, er jeg sikker på, at det bliver en god løsning for Fanø, siger den erfarne lokalpolitiker.

Der opstod ballade om borgmesterposten på Fanø, da Kristine Kaas Krog i ugen efter valget åbnede for, at flere partier kunne tilslutte sig aftale om at gøre hende til borgmester og få indflydelse til gengæld.

Det var SF og Konservative, der var en del af hendes flertal, ikke med på. Og det er altså den manglende succes med at sikre bredt samarbejde i byrådet, der er afgørende for, at det bliver Alternativets Sofie Valbjørn, der skal efterfølge Erik Nørreby, forklarer han.

Erik Nørreby selv bliver ny viceborgmester.