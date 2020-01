Alternativet om overvågning: Danmark skal ikke være som Kina

De er klar over, at beslutningsforslaget næppe vil kunne skaffe flertal i Folketinget. Men de fremsætter det alligevel, fordi de mener, at retssamfundet er under stort pres, blandt andet som følge af meget overvågning.

Det siger Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, inden Folketinget tirsdag skal førstebehandle partiets beslutningsforslag, der har til formål at forbyde offentlige myndigheders brug af teknologi til ansigtsgenkendelse i det offentlige rum.

- Danmark skal ikke være noget skandinavisk Kina.

- Det er afgørende, at vi i denne tid med digitalisering og overvågning sørger for, at vi sikrer vores borgerrettigheder, det vil sige, at retten til privatliv fortsat er ukrænkelig, siger han.

Blandt andet Dansk Folkeparti, Venstres retsordfører, Inger Støjberg, og Københavns Politi har udtrykt sig i positive vendinger om brugen af teknologi til ansigtsgenkendelse. For eksempel til at identificere personer i bandekonflikter.

Beslutningsforslaget fra Alternativet kommer i kølvandet på S-regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, der blev fremlagt i efteråret.

Den indeholdt mange elementer med øget brug af overvågning i det offentlige rum, men intet om brug af ansigtsgenkendelse.

Sikandar Siddique frygter imidlertid, at det er et spørgsmål om tid, inden det også kommer på dagsordenen.

- Vi mener, at vi som samfund er blevet langt mere overvågede, end retsstaten i virkeligheden tillader.

- Vores retsprincipper og borgerrettigheder er sat fuldstændig ud af spil, siger han.

Alternativets retsordfører påpeger, at man andre steder i verden går den modsatte vej i forhold til at anvende teknologi til brug af ansigtsgenkendelse.

Sidste år vedtog byrådet i den amerikanske by San Francisco at indføre et forbud, der blandt andet gjorde det ulovligt for byens politi at benytte sig af ansigtsgenkendelse.

I sidste uge kunne det britiske medie The Guardian via et lækket dokument fortælle, at EU-Kommissionen overvejer at indføre et midlertidigt forbud i tre til fem år mod brug af teknologi, der kan bruges til ansigtsgenkendelse.

Blandt andet på steder som fodboldstadioner, togstationer og indkøbscentre.

- Vi kan ikke, fordi vi er bange for kriminalitet eller frygter terror, handle med vores frihed.

- I en retsstat vil det altid være et spørgsmål om overvågning i forhold til sikkerhed og frihed. Og for Alternativet er friheden altid det, vi skal prioritere, siger Sikandar Siddique.