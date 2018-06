Alternativet og Enhedslisten har det fint med S-soloudbrud

Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder, lader ikke til at have problemer med, at Socialdemokratiet går efter at danne en S-mindretalsregering, hvis rød blok får magten.

Socialdemokratiet har sat sig selv fri. Og det er positivt, mener Elbæk.

- Det er oprigtigt interessante tider i dansk politik. På mange måder er det faktisk opløftende, at der nu er skabt klarhed over, hvor Socialdemokratiet står.

- Jeg læser det, som om de har givet sig selv et frihedsbrev, siger Elbæk.

Det mener han, at alle partier bør gøre.

- Det er jo blandt andet derfor, at vi er det eneste parti i oppositionen, der ikke har peget på nogen statsministerkandidat endnu. Dansk politik kan kun blive mere interessant af det her, siger han.

Det er i en kronik i Jyllands-Posten, at Mette Frederiksen lufter sine planer for fremtiden.

Beslutningen er et brud på de seneste 25 års tradition for, at Socialdemokratiet har delt regeringskontorerne med De Radikale.

Pernille Skipper fastholder, at Enhedslisten fortsat peger på Mette Frederiksen som statsminister.

Men Skipper forventer, at alle partier, der lægger stemmer til et flertal, bliver hørt - passende til den størrelse, partierne får.

- Det gælder på alle områder.

- Det gælder i den tryghed, der er, hvis man mister sit arbejde. Det gælder vores velfærdssamfund, som lider. Det gælder den grønne omstilling, og det gælder selvfølgelig også udlændingeområdet, siger Skipper

- Ifølge meningsmålingerne tyder det ikke på, at vi får et andet flertal efter et valg, når det kommer til udlændinge. Så vi skal slås for at blive hørt på den front.

- Men der er en grænse for, hvor langt Mette Frederiksen kan gå i forhold til et parlamentarisk grundlag, siger hun.

Mette Frederiksen understreger, at Socialdemokratiet ikke ændrer sin nuværende kurs på udlændingeområdet. Her er partiet mere enig med Dansk Folkeparti og de blå regeringspartier end med partierne i rød blok.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har udtalt, at Socialdemokratiet ikke får De Radikales mandater, hvis ikke der ændres kurs på udlændingepolitikken.