Alternativet melder ud om kritiseret Fock 7. marts

Om under en uge vil Alternativets hovedbestyrelse komme med sin endelige udmelding i forhold til partiets leder, Josephine Fock, hvis ledelsesstil er kommet under heftig kritik.

Det siger talsmanden for hovedbestyrelsen, Jesper Callesen.

- For at skabe ro om det møde oplyser vi ikke om, hvor det er, eller hvad tid på dagen, det finder sted, siger Callesen.

Hele sagen begyndte med en artikel i Information lørdag i sidste uge.

Avisen bragte en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Fock, da hun sad i Folketinget fra 2015-2018, adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Det fik partiets hovedbestyrelse til at invitere kilderne - og andre, der mener at kunne bidrage - til at kontakte hovedbestyrelsen og fortælle om deres oplevelser.

Efterfølgende meldte partiets tidligere leder Uffe Elbæk sig på banen. Han ville fortælle hovedbestyrelsen om de episoder med Fock, som han selv har været vidne til eller har været bekendt med, da han var leder for partiet.

Callesen ønsker ikke at oplyse, hvor mange eller hvem der ellers har meldt sig til hovedbestyrelsen med et bidrag til sagen.

Han vil heller ikke oplyse, om Elbæk eksempelvis allerede har fortalt sin historie. Det har Elbæk også selv afvist over for Ritzau.

Men Callesen siger, at hovedbestyrelsen forventer at være færdig med samtalerne "midt i næste uge", som han formulerer det.

Spørgsmål: Hvilke udfald er i spil 7. marts?

- I den yderste konsekvens kan vi indkalde til et ekstraordinært landsmøde, og i den mindste konsekvens kan vi tale om, hvordan vi udmønter god ledelse i Alternativet.

- Det handler i bund og grund om, hvordan disse samtaleforløb falder ud, og om hvilken tillid vi kan vise Josephine derefter, siger Callesen.

Fock blev valgt som partiets leder 1. februar. Hun sidder ikke i Folketinget nu, og de fem nuværende folketingsmedlemmer for Alternativet, altså inklusive Elbæk, ønskede ikke Fock som leder.

Det faktum samt denne sag om eventuel krænkende adfærd har gjort, at Focks første tid som partileder har været ganske udfordrende for hende.

Fock har selv fortalt, at hun ikke kan genkende det billede, der tegnes af hende.